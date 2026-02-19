El expresidente Pedro Castillo solicitó al recientemente juramentado mandatario José María Balcázar que le conceda el indulto presidencial, tras haber sido condenado a 11 años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, relacionado con el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

El pedido fue presentado mediante una carta ingresada a Palacio de Gobierno y lleva la firma del exmandatario y de su abogado, Walter Ayala.

En el documento, Castillo argumenta que su solicitud se sustenta en el artículo 118, inciso 21, de la Constitución, que faculta al jefe de Estado a otorgar indultos.

Señala que su pedido responde a un “acto de humanidad” y sostiene que es víctima de una persecución política encubierta bajo un proceso penal. Además, cuestiona la tipificación del delito por el que fue sentenciado, al afirmar que no hubo violencia efectiva ni se concretó un golpe de Estado.

“Fui sentenciado a once años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, una figura lega l cuya aplicación en mi caso ha sido cuestionada por constitucionalistas, dado que no hubo violencia efectiva ni se materializó un golpe de Estado exitoso. Mi intención nunca fue atentar contra el pueblo sino en un contexto de asfixia política convocar a una reflexión nacional", expresó.

El exjefe de Estado, recluido en el penal de Barbadillo, recordó a Balcázar supuestos compromisos políticos asumidos antes de su designación como presidente interino, señalando que se habría ofrecido evaluar la situación de quienes, según su versión, se encuentran presos por razones políticas.

Abogado de Castillo

“El señor Balcázar ha venido pregonando desde hace mucho tiempo que Castillo está preso injustamente y diciendo que lo va indultar. Entonces, como señaló que no está en agenda y nadie lo ha solicitado. Por eso, estamos presentando y lo estamos poniendo en agenda”, indicó Walter Ayala, abpgado de Pedro Castillo

En noviembre de 2025, Castillo fue sentenciado junto a su expremier Betssy Chávez, quien permanece asilada en la embajada de México en Lima.