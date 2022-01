Eduardo Pachas, abogado del mandatario Pedro Castillo, cuestionó la continuidad en el cargo del procurador general del Estado, Daniel Soria, quien denunció al jefe de Estado ante la fiscalía de la Nación por presunto tráfico de influencias.

“El señor Soria no tiene los requisitos legales para ejercer ese cargo. En rigor no tiene los dos años como abogado litigante en nombre de la Procuraduría para que represente los intereses del Estado”, manifestó Pachas Palacios en diálogo con TV Perú.

“Le pido al señor ministro de Justicia que tome acciones inmediatas y que este señor Soria sea reemplazado por una persona que tenga el perfil laboral y que reúna los requisitos”, añadió.

Además, el letrado detalló que el pasado 28 de diciembre del 2021, cuando Castillo Terrones brindó su declaración en calidad de testigo por el caso ascensos en las Fuerzas Armadas, el procurador Daniel Soria se “burló” de la exposición del presidente.

“El señor presidente estaba explicando, dando su declaración y este señor Soria, conjuntamente con el abogado de consulta que tenía, se comenzaron a burlar del presidente y el presidente llamó la atención y el fiscal adjunto supremo (Ramiro González) tuvo que intervenir llamando a la calma”, contó.

Aquel día, en la diligencia realizada en Palacio de Gobierno participaron el fiscal adjunto supremo Ramiro González; el procurador general del Estado, Daniel Soria; y el abogado del presidente Castillo, Eduardo Pachas.

“Se burlaban por la forma como el señor presidente estaba respondiendo y se reían, se mofaban públicamente. A mí me extraña cómo una persona que no tiene el perfil psicológico, académico ni requisitos pueda ocupar este cargo cuando la ley le pide, por lo menos, que tenga ecuanimidad y respeto en una diligencia, lo cual no ha mostrado para nada”, criticó el abogado.

Finalmente, emplazó al ministro de Justicia, Aníbal Torres, a tomar “cartas en el asunto” y “que vea si este señor realmente tiene las características para ocupar ese cargo, caso contrario sea destituido de ese cargo”.

