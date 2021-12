El jefe de Estado, Pedro Castillo, saludó la designación de Rosendo Leoncio Serna Román como nuevo ministro de Educación y aseguró que su gestión renovó su “compromiso con el desarrollo del sector educativo” en beneficio de “niños, niñas, adolescentes y maestros”.

“Reitero mi saludo a la actual designación de Rosendo Serna Román como nuevo titular del Ministerio de Educación. Desde el #GobiernoDelPueblo renovamos nuestro compromiso con el desarrollo del sector educativo del Perú en beneficio de nuestros niños, niñas, adolescentes y maestros”, publicó Castillo Terrones a través de Twitter.

Serna Román juró como nuevo titular del Minedu en una ceremonia presidida por Pedro Castillo en la sede de Palacio de Gobierno y reemplazará en el cargo a Carlos Gallardo, censurado hace siete días por el Congreso de la República.

Asimismo, Rosendo Serna se desempañaba como Director Regional de Educación de Huánuco desde el 2019 y también fue docente en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco desde abril de este año.

Además está afiliado desde setiembre del 2020 a Juntos por el Perú, partido político cuyo presidente es Roberto Sánchez, congresista y ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

“Ofrezco al país, con conocimiento de causa, he sido profesor de zona rural, urbana, he sido dos veces director regional, he trabajado en la Minedu. Con gusto sirvo al país, es una responsabilidad”, manifestó Serna Román en diálogo con la prensa tras juramentar.

Asimismo, destacó que la “transparencia, honestidad y justicia” serán tres aspectos “fundamentales” durante su gestión en la cartera de Educación.

