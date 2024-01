La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revisó este 22 de enero la apelación presentada por la defensa del expresidente Pedro Castillo en el caso por el delito de rebelión, en el marco del golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Pedro Castillo dio sus descargos nuevamente.

Castillo afronta un pedido fiscal de 34 años de prisión por el delito de rebelión en el que también están implicados Betssy Chávez y Aníbal Torres.

“Desde mi ilegítimo encarcelamiento, la Fiscalía me investiga por un delito que no cometí, el delito de rebelión. Quisiera que se me precise a qué hora cometí ese delito (...) Me causa sorpresa de que hasta hoy la Fiscalía no explique con claridad de qué se me imputa”, dijo Castillo.

El exjefe de Estado alegó que nunca se reveló en armas. “Lo que hubo acá es que se han organizado para ver en qué manera se tumban este Gobierno. Pido que se resuelva mi situación con justicia”, añadió.

Colegiado fue integrado por el Dr. César San Martín Castro (presidente), Dr. Manuel Luján Tupez, Dra. María del Carmen Altabás Kaiatt, Iván Sequeiros Vargas y Norma Carbajal Chávez.