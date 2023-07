El encarcelado exmandatario Pedro Castillo reapareció en una audiencia con el juez Juan Carlos Checkely, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, donde se evaluó su pedido para que la fiscalía “precise hora y fecha de la declaración” y le permita realizar preguntas a 13 testigos, entre congresistas, funcionarios y políticos.

Como se sabe, Castillo afronta una investigación por rebelión y conspiración en el caso del golpe de Estado. Al intervenir en la audiencia, el expresidente reiteró que se encuentra “secuestrado” y que se han creado “colaboradores eficaces” en su contra.

“Me doy cuenta cada vez más que para Castillo la ley y para mis amigos un café, hoy, estoy convencido que la Fiscalía es un verdadero colaborar eficaz del Congreso de este Gobierno”, dijo.

Castillo también atacó a la prensa y dijo que todo es un complot. “Hubo todo un plan y complot porque es primera vez que un gobierno, que venía del interior del país, no se sometió a ciertos intereses de los grupo de poder, y porque no le dio a la prensa lo que pidió en Palacio como le dieron otros gobierno”, añadió.

“Hoy nos damos que existe una defensa a un Congreso deslegitimado y que no representa a este país. Hoy nos damos cuenta que cuando queremos derecho a la defensa no se lo podemos dar, no existe estado de derecho”, arremetió.

“Estoy secuestrado”

Pedro Castillo insistió en que se encuentra secuestrado y no tiene acceso a la comunicación. “Estoy acá 7 meses secuestrado y no me dejan tener una comunicación con mis hijos y padres, pueden quitarme la libertad pero no el derecho a comunicarme. Hay una tortura contra mis hijos y mis padres ancianos, se han construido colaboradores eficaces y me convenzo que hay una alianza entre el Congreso y los medios de comunicación”, señaló.

“Al final no van a encontrar ninguna prueba, yo no vine a robar ni estafar a nadie, solo vine a cumplir el mandato de este pueblo sediento de justicia”, finalizó.