A modo de balance de las gestiones del Ejecutivo y Legislativo en el año que se va, el expremier Pedro Cateriano sostuvo que el Perú atraviesa “el periodo de inestabilidad política más grave de nuestra historia republicana”.

Potencial candidato presidencial del partido Libertad Popular, del cual es cofundador, Cateriano cuestionó a la presidenta Dina Boluarte y rechazó varias decisiones del Congreso, entre ellas, la que limita la colaboración eficaz y la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

En su opinión, el Congreso, al “malinterpretar y violar el orden constitucional nos ha llevado a esta anarquía”.

Además, atribuyó al Legislativo una conducta anticonstitucional que, permanentemente, “amenaza el orden democrático y el Estado de Derecho”.

En este punto, también trasladó la responsabilidad a la presidenta Dina Boluarte.

“La presidenta parece que no es consciente que, de acuerdo con la Constitución, su primera obligación es cumplir y hacer cumplir la Constitución. No puede ser posible que, en una crisis política de esta magnitud, por cálculo político, por temor y por conveniencia, haya dejado a la deriva el país y no defienda el Estado de Derecho”, añadió.

En su opinión, se estaría desarrollando “una alianza siniestra en el Congreso entre el prófugo Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, César Acuña, (José) Luna y compañía”.

Esto implica, agregó a RPP, una traición a la voluntad popular por parte de todos los partidos y acusó a estos no solo de estar encubriendo actos delictivos sino de estar actuando “delictivamente”.