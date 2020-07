El ahora presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, es recordado por su estilo confrontacional cuando ocupó el mismo cargo durante el gobierno de Ollanta Humala.

Por ello, Correo consultó con cuatro analistas políticos para conocer sus puntos de vista sobre su designación y si podría repetirá esa actitud con el Congreso de turno.

Los antecedentes de Cateriano lo ubican como un férreo opositor político del APRA y del fujimorismo, con los que se ha enfrentado públicamente en repetidas veces y a través de las redes sociales.

Desde esas corrientes políticas, le han recordado además el famoso audio de la “luz verde” de Nadine Heredia cuando era ministro de Defensa. Este aspecto, sus nexos con Ollanta Humala, son parte también de estas reflexiones.

“Será un pararrayos para Vizcarra”

Fernando Rospigliosi, analista político y exministro del Interior

“Creo que el cambio de Gabinete es un intento del presidente Martín Vizcarra de distraer la atención de la desastrosa gestión durante la pandemia. Creo que es una mala decisión nombrarlo (a Cateriano) por ser confrontacional, pero también por otras cosas. El problema no es que Cateriano haya sido ministro del gobierno de Ollanta Humala, sino que cuando los casos se han descubierto, él lo ha respaldado, ha promovido pronunciamientos a su favor. Es peligrosísimo tener un premier humalista. Vizcarra está demostrando claramente que hay una alianza, por lo menos, con gente muy dudosa.

Con su nombramiento, el presidente busca ganar réditos desde el punto de vista político. Hay que tener en cuenta que Cateriano tiene un protagonismo más fuerte que el que tenía Zeballos. Ahora le conviene tenerlo para que dé la cara y él pase a segundo plano. Cateriano se va a convertir en una pararrayos de las críticas contra el gobierno. Con el carácter confrontacional que tiene, Vizcarra tratará de pasar a segundo plano para evitar responder por los graves errores que ha tenido. Cateriano va a pelear con mucha gente, sin duda, lo va a defender a capa y espada mientras sea premier”.

“El país tocó fondo, era el momento”

Luis Benavente, analista político y director de Vox Populi

“Pedro Cateriano ha sido confrontacional específicamente con el Apra y el fujimorismo. Ahora, el Apra no tiene presencia en la vida política, ese adversario no está y el fujimorismo está bastante debilitado. Esos dos adversarios no están con fuerza. El país requiere un mayor diálogo político y Cateriano tiene que actuar con base a eso. Creo que eso va a marcar mucho el éxito que pueda tener en la gestión. Por lo demás, es una figura política con liderazgo, tiene experiencia en la gestión, creo que es el mejor premier que tuvo Ollanta Humala. Ahora va a tener una agenda muy complicada para combatir la epidemia. El cargo de premier es un cargo de diálogo, no creo que sea confrontacional, si lo fuera, cometería un error. Creo que ha sido una buena jugada nombrarlo, tiene buen manejo político y no creo que caiga en ese facilismo cuando el país necesita diálogo. El Gabinete Zeballos estaba desgastado, hace más de un mes dije que debía renunciar. El Gabinete estaba sin aire, sin oxígeno, habían fallado generando una crisis económica muy fuerte. El país tocó fondo y era momento de un cambio”.

“Puede encender la pradera”

Luis Nunes, analista político e internacionalista

“Estamos en el último año del gobierno y asumir la presidencia del Consejo de Ministros es bien complicado. Creo que el presidente Vizcarra puso en la balanza los pros y contras de una decisión tan polémica como esa, optó por hacerlo y no tenerle miedo al Poder Legislativo. Sabemos que al señor Cateriano se le conoce por no quedarse callado, si el presidente optó por esta estrategia (designarlo), solo el tiempo dirá si es una decisión acertada. Tengo la impresión que el presidente quiere desviar la atención en su persona por las investigaciones familiares y los contactos de Palacio a los que está siendo sometido en estos días. Coloca a un vocero que no necesita demasiada gasolina para encender la pradera. Me parecen oportunos (los cambios en el Gabinete), creo que los ministros que se fueron en algunas carteras ya habían cumplido lo que pudieron haber hecho. Me refiero al premier Vicente Zeballos y al titular de Salud, Víctor Zamora. El Gabinete necesita oxígeno. Creo que Cateriano puede ser una persona articuladora, a pesar que tiene muchos anticuerpos. Ahora tiene que hacer frente a los cambios para enfrentar la pandemia”.

“No sé si es lo que se necesitaba”

María Alejandra Campos, analista política

“Creo que Pedro Cateriano es un mejor premier que Vicente Zeballos, pero tengo mis dudas si es el premier que necesitamos. Me parece que es una persona con perfil político, cuyo principal activo fue enfrentarse al fujiaprismo en el Congreso, pero no sé si es el rol que se necesita con un Congreso menos beligerante. Su principal reto va a ser articular con el Gabinete, espero que pueda estar a la altura. Creo que no va a ser conflictivo. No va a tener la necesidad de serlo porque este es un Congreso más débil que el anterior. La falta de voluntad de Zeballos hizo que la actitud del Congreso se vuelva más hostil, pero con un cambio del Gabinete, el gobierno está a tiempo de corregir la relación.

El Gabinete de Vicente Zeballos estaba desgastado, creo que se le juntaron varios temas. A priori, no tenían la capacidad, Zeballos no daba la talla para ser premier. El Gabinete estaba desgastado, porque su relación lo estaba, se venían interpelaciones, además del desgaste por la pandemia. Esa combinación de factores hizo que se cambie al Gabinete. Creo que Vizcarra necesitaba reemplazar a Zeballos porque estaba incumpliendo su función”.