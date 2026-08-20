El sétimo friaje del año provocará un descenso de la temperatura diurna, lluvias y fuertes ráfagas de viento en nueve departamentos durante el viernes 21 y sábado 22 de agosto, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Según los avisos meteorológicos N° 329 y 330, el evento estará acompañado de cobertura nubosa, precipitaciones de ligera a moderada intensidad y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 50 km/h.

Para el viernes 21 de agosto se prevén temperaturas máximas de alrededor de 24 °C en la selva central y de 19 °C en la selva sur. Las zonas afectadas comprenden Cusco, Madre de Dios, Puno y Ucayali. Ese día también se esperan lluvias de hasta 45 mm/día en la selva central y 50 mm/día en la selva sur.

El sábado 22, las temperaturas máximas alcanzarían los 27 °C en la selva norte, 26 °C en la selva central y 24 °C en la selva sur.

Las regiones comprendidas en el pronóstico son Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali.

Las precipitaciones previstas para ambas jornadas estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 45 km/h.

Para el sábado se estiman acumulados de lluvia cercanos a 43 mm/día en la selva norte y de aproximadamente 40 mm/día en la selva central y sur.

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