Pedro Morales, candidato al Congreso con el número 5 por Acción Popular, partido político que pretende llevar a la presidencia a Yonhy Lescano Ancieta, debatió con Konnie Vidaurre, quien postula con el número 5 por Alianza Para el Progreso, agrupación que busca que César Acuña sea el próximo presidente del país, en Tribuna Electoral, espacio en diario Correo para conocer las propuestas e ideas de los candidatos al Parlamento, con miras a las elecciones del 11 de abril.

¿Por qué quiere ser congresista?

“Soy una persona que tiene experiencia en el manejo parlamentario, soy abogado. Me he desempeñado como asesor del Congreso de la República hace 10 años aproximadamente. He sido asesor de la Comisión de Constitución, asesor de la Comisión de Justicia, y también asesoré a la bancada de Acción Popular. Soy una persona que no tiene antecedentes penales, ni judiciales, ni policiales y es por eso que quiero llegar al Congreso, para poner toda mi experiencia a favor de la población y porque hemos entendido que se quiere una renovación . ”, expresó el candidato al Parlamento en este diario.

¿Qué proponen para fortalecer la salud mental en esta pandemia?

Según Morales, se debe asegurar que los colegios y universidades tengan profesionales de la salud mental para los estudiantes. “ Desde el Legislativo podemos (promover) un conjunto de leyes que garanticen que hayan profesionales de la salud mental en las escuelas de primaria y secundaria. Sobre todos por los niños están encerrados por la pandemia y ocasiona que se frustren”, señaló.

¿Cuál es el pensamiento de Acción Popular frente la cuarentena establecida?

El postulante por Acción Popular dijo que esta segunda cuarentena está afectando a los pequeños y medianos empresarios. Además contó la situación del gremio hotelero.

“Vemos esta cuarentena con much preocupación porque no se ha pensado en la pequeña y mediana empresa, que han trado de reinvertarse. Primero con la cuarentena de Vizcarra y ahora con la cuarentena de Sagasti. Muchos del gremio hotelero de un distrito me han dicho que están quebrando porque esta segunda cuarentena los agarró de muy mala manera y ni qué decir de quienes han perdido el trabajo. En ellos no se ha pensado”, aseveró.

¿Qué proyectos de ley plantean para continuar con la reforma política?

“Queremos llevar al Congreso el voto facultativo o voto voluntario para mejorar la calidad del voto, para que no se decida en la cola. También planteamos la revocatoria de congresistas o renovación por tercio . Esto significa que la ciudadanía puede poner pero también sacar a un representante”, planteó.

