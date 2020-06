Se defendió. El expresidente del Congreso de la República, Pedro Olaechea, usó su cuenta de Twitter para defenderse de las críticas a su gestión por montos de dinero destinados a exparlamentarios elegidos en los comicios electorales del 2016.

Según Olaechea, estos corresponden a un pago proporcional por Navidad que le correspondía por ley a los exparlamentarios, por lo que su gestión decidió aprobar la transferencia.

“Sobre el tema de las bonificaciones que viene circulando, es importante señalar que el monto indicado corresponde al pago proporcional de la bonificación de Navidad que en su oportunidad no se incluyó en la liquidación de los congresistas cesados”, se puede leer en sus redes sociales.

El exparlamentario indicó que debido al régimen por el que laboran los congresistas, el monto es completamente ajusta a la ley.

“Recordemos que los congresistas están afectos a la 5ta Categoría y que los derechos laborales son irrenunciables.", arguyó Olaechea.

El caso de Richard Arce

Cabe mencionar que las críticas comenzaron cuando el excongresista Richard Arce compartió a través de las redes sociales que se le depositaron S/5,200 de parte del Congreso.

El parlamentario no encontró razón para el desembolso del Parlamento, sobretodo tomando en cuenta la coyuntura a causa del COVID-19 en el Perú.

“¿No hay Bono Familiar Universal, pero si hay bono para ex congresistas? Pensé que era el depósito de mi AFP, revisando mi estado de cuenta, me doy con la sorpresa que el Congreso me ha depositado 5,200”, se lee en su publicación.

