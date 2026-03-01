El Gobierno del Perú expresó su preocupación por la situación en el Medio Oriente e invocó a las partes involucradas a privilegiar el diálogo diplomático para restablecer la paz y la estabilidad en la región.

A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en su cuenta oficial, el Ejecutivo formuló votos para que la tranquilidad retorne pronto y se eviten acciones que puedan agravar la crisis.

La Cancillería reiteró la vocación pacifista del país y su respaldo a toda iniciativa internacional orientada a reducir las tensiones y preservar la seguridad global. Asimismo, reafirmó su compromiso con el respeto irrestricto del derecho internacional, la soberanía de los Estados, la integridad territorial y la solución pacífica de controversias, conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Peruanos residentes o en tránsito

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que mantiene seguimiento permanente de la situación y coordinación con sus misiones diplomáticas y consulares en la zona, las cuales han activado planes de emergencia para salvaguardar a los peruanos residentes o en tránsito.

También recomendó a los ciudadanos mantenerse informados por fuentes oficiales, acatar las disposiciones de las autoridades locales y comunicarse con las oficinas consulares para facilitar eventuales acciones de asistencia.