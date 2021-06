Guillermo Olivera, miembro del equipo legal de Perú Libre, pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazar todas las apelaciones y solicitudes de nulidad presentadas fuera de hora por Fuerza Popular tras la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021.

En conferencia de prensa, también solicitó al máximo organismo electoral reprogramar la audiencia de este miércoles 23, donde verá 10 expedientes de apelación sobre pedidos de nulidades del balotaje, de lo contrario incurriría en un “trámite viciado, inconstitucional e ilegal”.

“El Jurado Nacional de Elecciones debe reprogramar la audiencia de mañana, acumular todas las causas planteadas fuera del término y devolverlas mañana mismo a los jurados electorales especiales con una sola resolución y sin audiencia pública, porque hacerlo significaría que se estaría incurriendo en un trámite viciado, inconstitucional e ilegal porque no hay ley que diga que hay que apela y hacer audiencia pública para una nulidad que se está resolviendo fuera de la ley”, expresó.

Tras detallar que Fuerza Popular presentó 945 solicitudes de nulidad por 1119 mesas de sufragio, Olivera indicó que analizar 10 apelaciones por día implicaría que se necesitarían más de 100 días para resolver la totalidad de documentos presentados.

“Si hay la friolera de mil o más de mil, necesitarían más de 100 días para ver ese trámite y significaría que no podrían proclamar al victorioso durante junio y julio. Eso significa que ustedes están dando chance para que el nuevo presidente no asuma el cargo el 28 de julio”, acotó.

“No hay ningún órgano en el país que el actual presidente (Francisco) Sagasti prosiga en el cargo, no existe. No lo puede hacer el Congreso, no lo puede hacer el Poder Judicial por ningún juez de amparo. No lo puede hacer el Jurado Nacional de Elecciones”, agregó.

Olivera recordó que mediante una resolución expedida el 16 de octubre del 2020, el JNE especificó que el horario de los jurados electorales especiales comienza a las 8:00 de la mañana y termina a las 20:00 horas, con lo cual todas las solicitudes de nulidad que se hayan presentado un minuto después de esa hora no debieron recibirse.

“Ustedes miembros del Jurado tiene que pronunciarse no respecto de 10, sino de todas las nulidades presentadas un minuto después de las 20:00 horas del 9 de junio. No se puede tramitar lo ilegal, se tiene que devolver. No las debieron tramitar, las debieron rechazar”, enfatizó.

