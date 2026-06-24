Perú Libre tomó distancia de Juntos por el Perú tras denunciar una serie de actitudes que, según su dirigencia, los hicieron sentir excluidos en la recta final de la campaña. Así lo reveló este miércoles, el congresista Flavio Cruz, quien explicó que el malestar se originó tras una serie de mensajes difundidos por simpatizantes del bloque aliado.

“ A los de Perú Libre nos decían que no nos necesitan, que para qué ya hablan, no necesitan nuestros votos porque si ya ni existimos, o sea, nos han llegado una serie de mensajes y sobre todo en las redes sociales... Los seguidores de JP, nos han ninguneado de tal forma que pareciera nos sentíamos ya tan tan inexistentes ”, expresó

Esta situación generó que parte de la militancia su partido optara por votar nulo durante la segunda vuelta entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, según el parlamentario.

“En la libertad de la votación que decidió el partido en asamblea, pareciera que pues muchos de repente no votaron en ese sentido, fueron por el voto nulo. Por Keiko no creo (que hayan votado) pero han votado nulo y seguramente muchos de ellos, ¿no?”, indicó.

El legislador también se pronunció sobre la postura de Roberto Sánchez tras afirmar que no reconocerá un eventual gobierno fujimorista y horas más tarde considerar su evaluación. Al respecto, Cruz calficó esta actitud como legítima pero que no tendrá mayor impacto en la proclamación de los resultados oficiales.

“Son sus posturas que respetamos, pero esperemos que en los siguientes días quizás cambie de opinión, porque, repito, su reacción es legítima, pero a los hechos, parece que la cosa está ya consumado, ¿no?. Hay un tema pues que te pasa factura, una serie de estrategias que seguramente no les ha funcionado, y un poco de soberbia también”, indicó.

Expectativas del próximo gobierno

A pocos días de culminar el reconteo de votos, la lideresa de Fuerza Popular se sigue proyectando como la futura presidenta de la República. Desde el partido fujimorista han indicado que su primer Gabinete Ministerial tendrá “una convocatoria amplia, abierta plural, pero sobre todo con experiencia”. Frente a ello, el parlamentario de Perú Libre expresó su escepticismo sobre la posibilidad de una verdadera apertura en la conformación del Ejecutivo, especialmente en la distribución de carteras estratégicas.

“Sí, podría ser, pero eso todavía no lo sabemos.En su momento todo lo vamos a conocer, pero no creo que ellos, por ejemplo, suelten el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agrario, no sé, ministerios importantes donde se maneja mucho presupuesto, transportes, viviendas de esos. Bueno, quizá en ese ánimo por por un parche te pueden dar el Ministerio de Cultura, el Ministerio X y Z, ¿de qué te sirve eso? Para no sé, yo creo que no no tiene mucho sentido”, cuestionó.