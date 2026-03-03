Durante los casi 17 meses que duró el gobierno de Pedro Castillo, al menos una veintena de ministros y jefes de Gabinete tuvieron militancia, vínculos políticos o cercanía directa con Vladimir Cerrón y el partido Perú Libre.

Copamiento

En la Presidencia del Consejo de Ministros, el primer jefe del Gabinete fue Guido Bellido, congresista y dirigente del partido del lápiz.

Luego asumió Betssy Chávez, también militante. A ellos se sumó Aníbal Torres, quien integró el equipo legal de la campaña de segunda vuelta en 2021, donde se enfrentaba con Keiko Fujimori.

Por el Consejo de Ministros pasaron varios afiliados del lápiz. En Energía y Minas estuvieron Carlos Palacios y Eduardo González.

En el Ministerio del Ambiente asumieron Wilber Supo y luego Modesto Montoya.

El sector Salud fue uno de los que más cambios tuvo: por él estuvieron Kelly Portalatino, Hernán Condori, Jorge López y Hernando Cevallos. En Trabajo estuvo Íber Maraví y en Cultura, Silvana Robles.

Exmilitantes

No solo fueron militantes activos. También llegaron exintegrantes del partido o autoridades que habían sido electas con el lápiz, como Javier Arce y Katy Ugarte.

A ellos se sumaron figuras que postularon por Perú Libre o formaron parte de su equipo técnico en campaña, entre ellos Rubén Ramírez, Andrés Alencastre, Iván Merino y Cinthya Lindo.

Uno de los casos más representativos fue el de Dina Boluarte. Fue en la fórmula presidencial de Perú Libre y ocupó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social hasta diciembre de 2022, antes de asumir la Presidencia tras la caída de Castillo.

Pese a los constantes cambios y a la crisis política que marcó ese periodo, el partido logró mantener presencia en carteras clave como Energía y Minas, Salud, Interior y Agricultura.

En contraste, en los gobiernos posteriores la presencia de cuadros perulibristas en el Gabinete fue escaso, por lo que dejó de tener el peso que alcanzó durante esa etapa.