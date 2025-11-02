La lista de precandidatos con miras a las Elecciones Generales 2026 se han presentado.

Entre ellos destaca la lista de Perú Libre que tendrá como precandidato presidencial al prófugo Vladimir Cerrón, al congresista Flavio Cruz y Bertha Rojas como precandidatos a la primera y segunda vicepresidencia.

Sin embargo, también destaca el nombre de William Córdova Pardo como precandidato al Senado por el partido del lápiz.

El veterinario es recordado porque en febrero de 2022 fue nombrado Ejecutivo Adjunto II del Despacho Ministerial del Ministerio de Salud (Minsa) del ministro Hernán Condori, durante la gestión del expresidente Pedro Castillo.

Vladimir Cerrón es precandidato presidencial de Perú Libre

POLÉMICA

Su designación en el Ministerio de Salud fue motivo de cuestionamientos debido a que es un médico veterinario titulado en 2012 por la Universidad Peruana los Andes (Junín).

En 2019 fue nombrado por Cerrón, quien en ese entonces era gobernador regional de Junín, como director de Agencia Agraria de Concepción de la Dirección Regional de Agricultura.

Mientras que en el Ministerio de Salud su designación no duró mucho luego de que se conociera que tenía 20 denuncias penales por pensión alimenticia, la sustracción de un menor, violencia contra la mujer, entre otros casos.

Posteriormente recibió un jugoso contrato en el Ministerio de Energía y Minsa por 28 mil soles para elaborar informes.

Finalmente, pasó a trabajar en el Congreso en la oficina de Cooperación Internacional con un sueldo de 4891 soles.