Ante los constantes comentarios sobre una posible salida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Gustavo Adrianzén, aclaró esta situación y adelantó que nuestro país no se retirará.

“De ninguna manera (Perú se retirará de la Corte IDH). Lo dije ya y lo repito: el que habla ahora no podría formar parte de un Gobierno que tome una decisión como esa”, señaló Adrianzén en una entrevista para Exitosa.

Sobre el informe de la CIDH de las protestas, Adrianzén resaltó que dicho documento muestra un escenario de contexto incompleto respecto de nuestro país.

Sin embargo, corresponde analizarlo para ver la viabilidad de sus recomendaciones. “En mi condición de embajador del Perú ante la OEA no he escuchado comentarios, no he participado de ninguna reunión donde se haya tratado el tema y tampoco he recibido instrucciones en ese sentido”, agregó.

Añadió que el informe de la CIDH brinda recomendaciones que deberán ser analizadas y no es una sentencia contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

“Al informe tenemos que medirlo en su real dimensión. Se trata de un informe que contiene recomendaciones, no estamos frente a una sentencia. Hay una gran diferencia”, acotó