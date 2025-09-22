El Perú inició oficialmente su participación en la 80.° sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, con la presencia de la presidenta Dina Boluarte, quien tomó parte en la ceremonia de apertura de este evento mundial.

De acuerdo con la agenda oficial, la mandataria inició sus actividades en la reunión de alto nivel por el 80.° aniversario de la ONU, espacio dedicado a reflexionar sobre la vigencia y relevancia de la Carta de la organización y su rol frente a los desafíos globales.

Posteriormente, Boluarte intervino en la reunión de alto nivel por el 30.° aniversario de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, con un discurso orientado a impulsar la igualdad de género y el empoderamiento femenino.

La agenda de la mandataria también incluye:

Encuentro de empresarios iberoamericanos , organizado por Adam Smith Center for Economic Freedom y CEAPI, donde se presentarán las fortalezas del Perú para atraer inversiones.

, organizado por Adam Smith Center for Economic Freedom y CEAPI, donde se presentarán las fortalezas del Perú para atraer inversiones. Reunión con embajadores y un despacho remoto con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana .

y un despacho remoto con el presidente del Consejo de Ministros, . Participación en la clausura del 30.° aniversario de la IV Conferencia Mundial de la Mujer y en la cena de trabajo de la Plataforma de Mujeres Líderes de la Asamblea General.

La presencia del Perú en este evento busca reafirmar su compromiso con la paz, el multilateralismo, la igualdad y el desarrollo sostenible.