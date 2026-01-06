El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 declaró fundadas tres tachas contra la candidatura presidencial de Mario Vizcarra, del partido Perú Primero, y, en consecuencia, declaró improcedente la inscripción de su fórmula presidencial para las Elecciones Generales 2026.

Las tachas fueron presentadas por Jeanpier Valverde, Luis Miguel Caya y Edwin Huamaní, quienes sostuvieron que el candidato se encuentra impedido de postular debido a una condena por el delito de peculado.

Esta decisión quedó consignada en la Resolución N.° 65-2026-JEE-LIC1/JNE, que además dispuso la acumulación de los expedientes N.° EG.2026017920 y EG.2026018019 al principal N.° EG.2026018017.

En un pronunciamiento oficial, Perú Primero calificó la decisión del JEE como un “absurdo jurídico” y denunció una presunta contradicción, al recordar que su fórmula ya había sido admitida de manera formal. Asimismo, la agrupación sostuvo que el Tribunal Constitucional declaró inaplicable el impedimento establecido en la Ley N.° 30717 para ciudadanos que cuentan con rehabilitación legal.

Según el partido, el organismo electoral desatendió este precedente al acoger las tachas presentadas.

#LoÚltimo



Perú Primero rechaza fallo del JEE. Calificó de “absurdo jurídico” la aceptación de tachas contra su lista, pese a haber sido admitida previamente. Acusa al JEE de ignorar al TC y denuncia persecución política



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/Qcqtk6gE90 — Canal N (@canalN_) January 5, 2026

La agrupación denunció una persecución política sistemática y señaló que primero se impidió la participación de su líder fundador, el expresidente Martín Vizcarra, y que ahora se pretende bloquear la candidatura de su hermano, Mario Vizcarra.

“El evidente temor al respaldo popular de nuestro proyecto explica este nuevo ataque, que lejos de debilitarnos nos fortalece y une más”, indicó el partido.