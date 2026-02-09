El canciller Hugo de Zela y el embajador Jonathan Hadwell firmaron este lunes, el acuerdo que formaliza la presencia de observadores europeos durante el proceso electoral. La misión evaluará el desarrollo de los comicios conforme a estándares internacionales en coordinación con autoridades nacionales.

El Gobierno del Perú y la Unión Europea firmaron un convenio para el despliegue de una misión de observación electoral en el país con motivo de las elecciones generales 2026.

El acuerdo fue suscrito por el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, y el embajador de la Unión Europea en el Perú, Jonathan Hadwell, con el objetivo de formalizar la presencia de observadores internacionales durante el proceso electoral que se desarrollará en las próximas semanas.

Marco de cooperación electoral

El convenio establece el marco de cooperación para que la misión pueda cumplir labores de seguimiento y observación en distintas etapas del proceso electoral. Este tipo de misiones realiza evaluaciones técnicas sobre el desarrollo de las elecciones, de acuerdo con estándares internacionales.

La presencia de observadores internacionales forma parte de las prácticas habituales en procesos electorales y se coordina con las autoridades nacionales competentes.

El acuerdo firmado busca reforzar la cooperación entre el Perú y la Unión Europea en materia democrática y electoral. La misión de observación actuará de manera independiente y conforme a sus propios protocolos, en coordinación con las entidades electorales del país.