El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Hugo de Zela confirmó la liberación del ciudadano peruano Marco Antonio Madrid Martínez, quien se encontraba detenido en el vecino país de Venezuela. El anuncio fue realizado esta mañana durante una conferencia de prensa previa a la firma de un acuerdo con la Organización de los Estados Americanos sobre misiones internacionales de observación electoral en el marco de las elecciones generales 2026.

Según el canciller, Madrid Martínez ya está en contacto con las autoridades consulares peruanas tras su liberación.

Contexto de la detención

Antes de esta liberación, organizaciones de derechos humanos habían advertido sobre la situación de peruanos detenidos en Venezuela en condiciones que incluyen acusaciones genéricas como conspiración o espionaje, sin acceso a defensa legal privada y bajo procesos considerados arbitrarios. Entre los casos señalados estaban los de Marco Antonio Madrid y otro compatriota, Ricardo Meléndez Guerrero.

Declaraciones y política exterior

El anuncio se dio mientras el Gobierno peruano, representado por el canciller, se prepara para firmar un acuerdo con la OEA para fortalecer el trabajo de observación internacional en las elecciones generales programadas para 2026, con miras a garantizar comicios transparentes y la expresión libre de la voluntad ciudadana.

En la misma conferencia, De Zela también abordó otros temas de la agenda internacional del Gobierno, incluidos aspectos diplomáticos vinculados a la situación de la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez en la México, y sostuvo que no hay cambios en la posición oficial sobre su permanencia en la embajada de ese país.

Qué sigue para Madrid Martínez

Tras su liberación, el Gobierno peruano seguirá brindándole asistencia consular. Detalles adicionales sobre su situación personal o el proceso previo a su detención en Venezuela no han sido difundidos por las autoridades peruanas hasta el momento.