En medio de las investigaciones por los inconvenientes registrados durante los comicios, Piero Corvetto fue convocado por la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú para rendir su declaración testimonial este viernes 17 de abril.

La diligencia se realizará en la sede de la unidad ubicada en Barranco a las 15:00 horas, conforme a un documento oficial emitido en el marco de una indagación preliminar.

La citación responde a una disposición del Ministerio Público que busca esclarecer las fallas en la distribución del material electoral durante la jornada.

En paralelo, la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios abrió una investigación por el presunto delito de colusión en perjuicio del Estado, centrada en posibles irregularidades en contratos vinculados al traslado de insumos.

El titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales fue requerido en calidad de testigo para explicar las demoras en la entrega de cédulas y actas. El documento advierte que, de no asistir, podría ordenarse su conducción compulsiva conforme a lo establecido por la normativa vigente.