La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó a la Fiscalía incluir a Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), como investigado en la pesquisa que se inició por la presunta comisión del delito de colusión agravada.

El caso está relacionado a la contratación de Galaga, empresa que fue contratada por la entidad electoral para la distribución del material electoral en algunos distritos de Lima para las Elecciones Generales 2026.

SOLICITUD

El procurador Mario Luna Ramos presentó un escrito ante la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, a fin de incorporar a Corvetto en calidad de investigado.

Además de Corvetto, la Procuraduría pide incluir en la investigación a otros altos funcionarios de la ONPE como Juan Antonio Phang Sánchez, (exsubgerente de Producción Electoral), Edward Eloy Alarcón González (gerente de Administración de la ONPE), José Edilberto Samamé Blas (exgerente de Gestión Electoral), Yuvitza Milagros Aguila Ticona (subgerente de Logística), así como a Juan Charles Alvarado Pfuyo (gerente de Galaga S.A.C.).

El pedido de la Procuraduría también incluye levantar el secreto de las comunicaciones de todos los investigados, el acceso a sus correos electrónicos, el registro de llamadas y mensajes de texto, entre otros, durante el periodo de contratación de Galaga.

Por otro lado, la Procuraduría requiere que se realice una pericia contable a fin de determinar si el servicio fue ejecutado según las normativas vigentes y así cuantificar el posible perjuicio económico causado al Estado.

Existen reclamos en el Perú por presuntas irregularidades durante las elecciones del domingo 12 de abril. Composición: Diario Correo.

MÁS

Hace una semana, la Fiscalía informó sobre el inicio de diligencias luego de que tomaran conocimiento sobre la demora de la entrega del material electoral, cuya distribución estaban a cargo de la empresa Galaga S.A.C.

La mencionada compañía ya había sido sancionada con anterioridad por el organismo electoral, incluso, Contraloría advirtió que cinco conductores y tres vehículos no eran los propuestos inicialmente.