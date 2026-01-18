El Poder Judicial validó la acusación fiscal y abrió la etapa de juicio oral contra el líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, junto a cinco cómplices por el ataque terrorista perpetrado en mayo de 1989 contra el bar Las Gardenias en Tarapoto, San Martín.​

El magistrado Fernando Valdez emitió su fallo el 15 de enero tras evaluar pruebas fiscales, demandas civiles y argumentos defensivos, concluyendo que existe sospecha fundada y alta probabilidad de condena por terrorismo agravado y homicidio calificado en contexto de violaciones a derechos humanos. La decisión declara saneado el proceso y ordena trasladar el expediente con todos los medios probatorios al Juzgado Penal Colegiado Nacional para fijar fecha de juicio oral.​

Penas solicitadas por la Fiscalía

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos reclama cadena perpetua contra Polay, Lucero Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sistero García, más multas equivalentes a 365 días de remuneración (S/ 3 434.65), inhabilitación pública indefinida y reparaciones solidarias: S/ 100.000 por cada víctima fatal del atentado contra la comunidad LGBTI, además de S/ 3 millones al Estado por daños al orden público hasta 1992.​

Como se recuerda, Víctor Polay permanece recluido bajo prisión preventiva de 18 meses hasta junio de 2027, específicamente por este caso, mientras sus coimputados figuran como no habidos en el proceso penal que revive los crímenes del MRTA en la selva durante la década de los 90.​