El Poder Judicial volvió a declarar infundado el pedido del Ministerio Público para dictar detención preliminar por siete días contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros tres investigados. El requerimiento estaba vinculado a presuntas irregularidades en la contratación de la empresa Galaga S.A.C. y a la demora en la distribución del material electoral, situación que originó que varios ciudadanos no pudieran ejercer su derecho al voto en las elecciones generales del pasado 12 de abril.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró “infundado” el recurso de apelación presentado por la Fiscalía Anticorrupción, que buscaba revocar la decisión del juez Manuel Chuyo emitida el pasado 23 de abril, en la que se rechazó el pedido de detención preliminar contra Corvetto, así como contra los exfuncionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales José Samamé y Juan Antonio Phang, además del apoderado legal de la empresa Galaga S.A.C., Juan Alvarado.

Los investigados afrontan una investigación preliminar en el Ministerio Público por los presuntos delitos de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimiento administrativo, en agravio del Estado.

A través de una resolución del pasado 7 de mayo, a la que tuvo acceso RPP, la sala superior ratificó la decisión del juez Chuyo Zavaleta, quien había declarado infundado el pedido del Ministerio Público para levantar el secreto de las comunicaciones —en su modalidad de geolocalización— de los teléfonos de Piero Corvetto y de los demás investigados en el caso.

Con dicha decisión, el exjefe de la ONPE junto a los otros tres investigados, continuarán afrontando en libertad la investigación preliminar que sigue el Ministerio Público, aunque con mandato de impedimento de salida del país por 18 meses.

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Piero Corvetto: Poder Judicial declara infundado apelación de Ministerio Público para pedir su detención.



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