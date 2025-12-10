A pesar de la insistencia del exjuez Duberlí Rodríguez para que su partido Unidad Popular (UP) pueda participar en las Elecciones Generales 2026, eso no será posible.

Y es que recientemente, el Poder Judicial (PJ) en la que concluyó que no se puede inscribir a su partido dentro del plazo, porque el calendario oficial ya avanzó.

El PJ falló a favor de Duberlí Rodríguez. Sin embargo, su partido no podrá participar en las próximas elecciones. (Foto: GEC)

La Primera Sala Constitucional de Lima emitió una resolución en la que falló a favor de Duberlí Rodríguez, al sostener que se vulneró su derecho a la participación. Sin embargo, en dicho documento se precisó por qué la organización política no podrá participar en los próximos comicios.

“No resulta posible disponer la inscripción del partido político accionante ni habilitar su participación en el proceso electoral en curso, toda vez que ello implicaría alterar etapas ya precluidas del cronograma electoral, lo cual se encuentra proscrito por la doctrina vinculante del Tribunal Constitucional”, se lee en el documento.

Cabe precisar que el PJ sí determinó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) vulneró el derecho constitucional de participación política del partido del exmagistrado, por negar su inscripción a tiempo para participar en las elecciones del siguiente año.

El motivo: Haber incurrido en una demora injustificada y una interpretación incorrecta de la ley que impidió que Unidad Popular quede habilitada para participar en las Elecciones 2026.

El JNE tendrá que determinar quiénes tienen responsabilidad en el caso de la inscripción del partido Unidad Popular. (Foto: Andina)

“Declarar fundada en parte la demanda interpuesta por el partido político Unidad Popular por haberse comprobado la vulneración del derecho de participación política”, señala el documento.

Por otro lado, el PJ ordenó que el JNE inicia una investigación para identificar la responsabilidad administrativa de los funcionarios o servidores que intervinieron en el proceso para impedir la inscripción del partido a tiempo.

Un dato no menor es que el pasado 25 de octubre, el Tribunal Constitucional emitió una resolución a favor del JNE en la que ordenó la suspensión inmediata de una orden judicial que pedía la inscripción de Unidad Popular para que participe en las siguientes elecciones.