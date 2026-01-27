El futuro judicial del exministro del Interior, Daniel Urresti, quedó en manos de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, que este jueves 29 de enero evaluará la posible anulación de la condena de 12 años de prisión impuesta por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y la tentativa de homicidio del también hombre de prensa Eduardo Rojas. Los hechos ocurrieron en 1988, cuando Urresti se desempeñaba como jefe de Inteligencia de la base militar contrasubversiva de Castropampa, en la región Ayacucho.

En una audiencia virtual programada para las 2:30 p.m., la sala superior evaluará el recurso de apelación presentado por la defensa de Daniel Urresti contra la resolución de primera instancia emitida el 19 de noviembre de 2025. En dicha decisión se dispuso, mediante control difuso, la inaplicación de la Ley 32107 —aprobada por el Congreso—, que precisa los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, y se declaró “infundada” su solicitud de prescripción de la acción penal, la nulidad del proceso y su inmediata libertad.

Sobre ello, la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo remitió el pasado 16 de enero su dictamen al tribunal superior, en el cual recomienda declarar infundado el recurso de apelación presentado por la defensa de Daniel Urresti el 25 de noviembre de 2025.

En ese contexto, este jueves la sala superior recibirá los alegatos de Daniel Urresti y su defensa, además de los representantes del Ministerio Público y de la parte civil agraviada, con el fin de emitir una decisión en los próximos días.

Daniel Urresti, exministro del Interior, permanece recluido en el penal Virgen de las Mercedes, en el distrito limeño de Chorrillos, donde cumple su condena.