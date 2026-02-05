Durante una audiencia virtual prevista para las 9:30 a. m., el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluará los pedidos de control de plazo presentados por las defensas de la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta y del empresario Javier Miu Lei. Estos buscan que la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos concluya la investigación preparatoria y adopte una decisión dentro de sus competencias: formular acusación contra los investigados o solicitar el “sobreseimiento” del proceso penal ante el Poder Judicial.

Según información de RPP, en ambos pedidos, la defensa legal de Elizabeth Peralta y Javier Miu Lei solicita que se declaren sin efecto cualquier acto de investigación efectuado fuera del plazo legal correspondiente a este proceso.

En ese contexto, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria oirá este lunes los alegatos de la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta, desde el Establecimiento Penitenciario de Mujeres (ex Santa Mónica), donde cumple prisión preventiva, además de las demás partes procesales involucradas, con el fin de emitir en los próximos días una decisión final sobre estas solicitudes de control de plazo.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos indaga una presunta intervención de Andrés Hurtado, en el pago de una presunta coima que habría entregado Javier Miu Lei con el objetivo de que, presuntamente, la fiscal superior Elizabeth Peralta intercediera para que el empresario recuperara barras de oro incautadas por el Ministerio Público a su empresa en 2020, además de otros dos hechos.

En el marco de este proceso, el exconductor de televisión permanece con prisión preventiva en el penal de Lurigancho, en tanto que Javier Miu Lei enfrenta la investigación preparatoria bajo la medida de comparecencia con restricciones.