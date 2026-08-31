El Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la expremier Betssy Chávez, con el fin de revisar cuatro líneas telefónicas utilizadas entre el 1 de octubre de 2021 y el 18 de noviembre de 2022. La medida forma parte de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de familiares de su entonces pareja sentimental, Abel Sotelo.

La resolución fue remitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien declaró fundada la solicitud presentada por la Fiscalía. Las empresas Movistar, Claro, Bitel y Entel deberán entregar a la Fiscalía, en un plazo de 48 horas, información sobre titularidad, activación, IMEI, tarjetas SIM, llamadas, mensajes de texto, horarios y duración de las comunicaciones.

Según la investigación, familiares de la expareja de Betssy Chávez habrían sido contratados en distintas entidades públicas como el Congreso de la República, Sunafil, Cofopri, Senati y EsSalud.

CASOS

Cabe mencionar que la Fiscalía inició la investigación luego de que, el 1 de octubre de 2025, el Congreso aprobó el informe de la denuncia constitucional que se presentó contra Chávez como presunta autora de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y tráfico de influencias agravado en perjuicio del Estado.

Uno de los casos corresponde a Marco Sotelo, hermano de Abel Sotelo, quien se desempeñó como asistente en el despacho congresal de Chávez entre octubre de 2021 y marzo de 2022. Según la investigación, habría sido la propia excongresista quien lo contactó telefónicamente para consultarle sobre su disponibilidad laboral.

La Fiscalía también revisa la contratación de Flor Sotelo Villa, hermana de Abel Sotelo, en el mismo despacho.

Asimismo, se investiga si Chávez habría mostrado interés en la designación de Antonio Sotelo Calderón, padre de su expareja, en distintos cargos estatales, entre ellos Sunafil Puno, la representación del Ministerio de Trabajo ante Sunafil y Cofopri Tacna.