El Poder Judicial dispuso el levantamiento del secreto bancario de José Luna Gálvez, así como de su empresa Universidad Telesup. La medida se adoptó en el marco de un proceso de extinción de dominio promovido por la Fiscalía para investigar presuntos aportes ilícitos a campañas políticas.

Dicha decisión fue adoptada por el Juzgado Permanente Especializado en Extinción de Dominio, a pedido de la Sexta Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio, y comprende el acceso a cuentas bancarias, operaciones activas y pasivas, adquisición de acciones y emisión de cheques correspondientes a los últimos 16 años.

Según información de El Comercio, el Ministerio Público señala que José Luna Gálvez habría efectuado aportes económicos a la campaña municipal del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, en 2014, provenientes presuntamente de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, estos aportes habrían sido canalizados mediante operaciones financieras realizadas a través de la Universidad Telesup, empresa vinculada a José Luna Gálvez, que no contaba con el licenciamiento institucional otorgado por la Sunedu como centro de estudios superiores.

En cumplimiento de la disposición judicial, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) recibió la instrucción de solicitar a todas las entidades financieras del país información sobre las actividades económicas de José Luna Gálvez y su empresa, abarcando cualquier movimiento de fondos registrado entre 2008 y 2024.

El expediente del caso indica que, entre 2011 y 2016 la Universidad Telesup realizó transferencias por 256,600 soles a favor de Castañeda, operaciones que la Fiscalía ha calificado como sospechosas.