El Poder Judicial rechazó los cinco recursos de apelación interpuestos en el marco de los procesos de investigación por los delitos de rebelión y organización criminal contra el expresidente de la república, Pedro Castillo Terrones.

Se conoció que el Colegiado de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema decidió, por unanimidad, declarar infundadas las apelaciones del exmandatario con las cuales pretendía la revisión del plazo de su prisión preventiva y la excepción de improcedencia de acción por el delito de rebelión.

Asimismo, se rechazó la tutela de derechos solicitada por la defensa del exmandatario, quien argumenta ambigüedad e imprecisiones en la acusación fiscal sobre la responsabilidad de Castillo en el delito de rebelión.

El Colegiado aprobó el desistimiento de la apelación de la Fiscalía Suprema contra la resolución que aceptó la tutela de derechos del exministro Geiner Alvarado, quien denunció la violación de sus derechos al ser detenido sin mandato judicial escrito, en marzo del 2023.

Queja de Pedro Castillo

Castillo afronta un pedido fiscal de 34 años de prisión por el delito de rebelión en el que también están implicados Betssy Chávez y Aníbal Torres.

“Desde mi ilegítimo encarcelamiento, la Fiscalía me investiga por un delito que no cometí, el delito de rebelión. Quisiera que se me precise a qué hora cometí ese delito (...) Me causa sorpresa de que hasta hoy la Fiscalía no explique con claridad de qué se me imputa”, dijo Castillo.

El exjefe de Estado alegó que nunca se reveló en armas. “Lo que hubo acá es que se han organizado para ver en qué manera se tumban este Gobierno. Pido que se resuelva mi situación con justicia”, añadió.

