El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se mostró en contra del proyecto de ley que impulsa el congresista Roberto Chiabra, pues asegura que el Poder Ejecutivo ni el Legislativo pueden intervenir en el nombramiento de jueces y fiscales bajo ningún contexto.

“Voy a ser tajante, la elección de los jueces supremos por el Congreso y de cualquier juez por el Ejecutivo como era antes implicaría la politización del nombramiento porque si el presidente va a nombrar a los jueces es muy posible que nombre a los de su partido. Tenemos la amarga experiencia que existió en el pasado cuando los jueces supremos eran nombrados por el mandatario y ratificados por el Senado”, dijo en RPP.

Asimismo, si bien consideró muy buena la propuesta de la parlamentaria Gladys Echaíz (Renovación Popular), de crear una escuela judicial, no fueron consultados al respecto. “A nosotros no nos han preguntado, ni siquiera nos han preguntado por una forma de amabilidad. Yo no sé si los congresistas han ido a estas escuelas y han visto el plan de estudio”, refirió.

A decir del titular del Poder Judicial, las reformas en su sector deberían quedar para el próximo Congreso porque el actual debe priorizar el problema de la delincuencia y crimen organizado.

