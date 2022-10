La Tercera Sala Penal de Apelaciones dispuso suspender ayer la audiencia en donde iba a revisar el recurso de Yenifer Paredes, sobrina del presidente Pedro Castillo, para anular la prisión preventiva por 30 meses que viene cumpliendo en el penal de Mujeres en Chorrillos.

La nueva fecha será el próximo 11 de octubre a las 3 pm.

El tribunal tomó esta decisión, tras escuchar a Paredes, quien aseguró encontrarse mal de salud desde el domingo pasado. Su abogado José Dionicio Quescay solicitó la reprogamar la sesión.

“Comunico que estoy mal desde el día domingo y estoy con intravenosa desde ayer. En la mañana me han puesto. Sigo mal, doctor. Así me han traído el día de hoy. Ustedes pueden verificar que me han atendido el día domingo pidiendo un informe acá. Estoy muy mal, doctor”, manifestó. A la cuñada del presidente se le vio tosiendo constantemente e incluso retirándose la mascarillas.

Iván Quispe, integrante del tribunal superior, tomó en cuenta los argumentos de la también hermana de la primera dama Lilia Paredes y ordenó que se efectúe un examen médico para verificar su estado de salud.

“Es prioritario su estado de salud para que el personal del INPE la pueda atender”, señaló Quispe.

Al tomar esta decisión, el tribunal también suspendió evaluar el pedido del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder que pedía ampliar el plazo de prisión preventiva de 30 a 36 meses para Yenifer Paredes y José Nenil Medina, alcalde de Anguía.

SOLICITUD. Por su parte, José Nenil Medina solicitó, a través de su abogado, anular la prisión preventiva que se le impuso en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos.

El fiscal adjunto Fredy Gutiérrez se opuso al pedido y dijo que en este caso se investiga a una presunta organización criminal.

La sala dejó al voto esta solicitud.