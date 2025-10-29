El Poder Judicial ordenó la suspensión inmediata del cobro de peajes en los puntos de Villa y Punta Negra, actualmente operados por la empresa Rutas de Lima S.A.C.

La decisión fue adoptada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac, que actuó como juez constitucional, en respuesta a una demanda de hábeas corpus interpuesta por la Municipalidad de Santa María del Mar.

La medida incluye multas coercitivas en caso de incumplimiento por parte de la empresa concesionaria.

El argumento judicial: proteger el libre tránsito

Según la resolución, los peajes cuestionados vulneran el derecho constitucional al libre tránsito de los ciudadanos del sur de Lima, al generar una restricción desproporcionada para los vecinos que se desplazan por la zona.

El fallo establece que Rutas de Lima S.A.C. debe cesar inmediatamente el cobro en los peajes de Villa y Punta Negra, bajo apercibimiento de multas sucesivas si no cumple la orden judicial.

El juzgado dispuso además que, una vez que la resolución quede consentida o ejecutoriada, el expediente será archivado definitivamente.

La demanda presentada por Santa María del Mar

La acción constitucional fue presentada el 14 de marzo de 2024 por la Municipalidad de Santa María del Mar, que argumentó que el cobro de los peajes afecta de forma directa a los residentes y visitantes de los distritos del sur, limitando su libre desplazamiento.

El tribunal aceptó parcialmente la demanda, señalando que su decisión no implica pronunciamiento sobre la validez del contrato de concesión, sino que busca restablecer derechos constitucionales.

Contexto del contrato con Rutas de Lima

El contrato de concesión entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la empresa Rutas de Lima S.A.C. fue firmado el 9 de enero de 2013, con una vigencia de 30 años.

En la resolución se mencionan los cuestionamientos por presunta corrupción vinculados a la firma del contrato durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán de la Puente, aunque el juzgado aclaró que no se pronuncia sobre la legalidad del acuerdo, sino únicamente sobre los efectos constitucionales del cobro.

Próximos pasos

La empresa concesionaria puede apelar la resolución ante una instancia superior. Mientras tanto, la orden judicial dispone el cese inmediato del cobro de peajes, una medida que impacta en la recaudación de la concesión vial en el tramo sur de la Panamericana.



