El juez Fidel Torres Tasso suspendió el trámite del amparo y de la medida cautelar que disponía la reposición de Delia Espinoza Valenzuela como fiscal de la Nación.

El Noveno Juzgado Constitucional de Lima tomó la decisión luego que el Tribunal Constitucional (TC) declarara fundada una medida cautelar de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Dicha medida suspende los efectos del amparo interpuesto por Espinoza Valenzuela contra la institución.

Decisión

En una resolución emitida el 12 de diciembre, Torres Tasso recordó que el TC es el órgano supremo en materia constitucional y que sus decisiones, por encima del Poder Judicial (PJ), generan precedentes vinculantes.

Según el magistrado, dado el impacto institucional del caso, el trámite del amparo quedó “fuera del ámbito jurisdiccional ordinario”, ya que el TC había resuelto el conflicto de competencias entre el PJ y la JNJ, cuya resolución definitiva debe esperarse antes de continuar el proceso.

Petición

Como antecedente, Delia Espinoza había presentado un pedido ante Torres Tasso para que inaplique la resolución del TC y permita continuar su proceso de amparo.

Espinoza argumentó que la decisión del TC era “manifiestamente inconvencional” y violaba la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

Además, invocó el artículo VIII del Título Preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, el cual establece que ante incompatibilidad entre decisiones de tribunales internacionales y del TC, los jueces deben preferir la resolución que más favorezca a la persona y sus derechos humanos.

Espinoza solicitó que tanto el proceso principal como el incidente cautelar continúen su trámite, y alegó vulneración de garantías fundamentales y de la tutela judicial efectiva.