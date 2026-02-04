El ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Walter Martínez, aclaró que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana será presentado en los próximos días, rectificando declaraciones previas en las que señaló que la estrategia se daría a conocer antes del 28 de julio.

En declaraciones a Exitosa Noticias, el titular del sector precisó que el documento se encuentra en su etapa final y que actualmente se están revisando detalles técnicos antes de su presentación oficial.

“El plan está casi terminado”

Martínez explicó que su cartera cumple un rol clave en la elaboración del plan, debido a su articulación directa con la Policía Nacional del Perú y el sistema de justicia en la lucha contra el crimen organizado.

Ante los cuestionamientos sobre un posible nuevo aplazamiento, el ministro señaló que la interpretación de sus palabras fue errónea y reafirmó que el plan será presentado a la brevedad.

“El plan está casi terminado, estamos viendo detalles, pero lo importante es el producto final. Necesitamos un Plan de Seguridad Ciudadana robusto, que genere eficacia. Este plan saldrá ya en los próximos días”, afirmó.

Plazo establecido por resolución ministerial

Cabe recordar que la Resolución Ministerial N.° 0075-2026-IN, publicada el 24 de enero por el Ministerio del Interior, otorgó 10 días calendario, a partir del 26 de enero, al Grupo de Trabajo Multisectorial para presentar su propuesta de elaboración del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

Este plazo sugiere que el documento podría darse a conocer durante la presente semana, conforme a lo señalado por el propio Ejecutivo.

Contenido y contexto del plan

De acuerdo con lo informado previamente por el presidente José Jerí, el plan cuenta con asesoramiento técnico del FBI de Estados Unidos e incluye medidas relacionadas con el sistema penitenciario y el fortalecimiento de las fuerzas del orden, como la Policía Nacional y los serenos municipales.

En más de 100 días de gestión, la principal medida aplicada por el Gobierno frente a la inseguridad ha sido la declaratoria de estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, vigente actualmente del 20 de enero al 20 de febrero.