La violencia contra la mujer es un problema que permanece en la sociedad peruana sin mayores cambios.

En los últimos años, ningún gobierno ha sido capaz de reducir las altas tasas de feminicidio, violaciones sexuales, agresiones y más.

En el 2025, el Perú registró por lo menos una denuncia de violación sexual cada 43 minutos, entonces, ¿que plantean los aspirantes al sillón presidencial para combatir la violencia contra la mujer en todas sus formas?

De acuerdo con información revisada por Correo, 13 de los 36 planes de gobierno que tienen a un candidato presidencial, no incluye políticas para combatir este grave flagelo o si lo hace, lo engloba dentro de otros problemas y/o sin criterios.

Estos son los partidos que no incluyen propuestas en sus planes de gobierno para luchar contra la violencia hacia la mujer. (Infografía: Diario Correo)

DETALLES

El partido Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña no tiene ninguna política para combatir la violencia hacia la mujer.

Su plan se divide en lo institucional, económico, social y territorial.

El partido Cívico Obras de Ricardo Belmont menciona en su plan de gobierno que el sistema de justicia actual propicia abuso e impunidad de delitos “de la gran mayoría de jueces y fiscales corruptos que propician el incremento de la violencia hacia la mujer”. Sin embargo, no plantea ningún punto para combatir y/o prevenir esa violencia.

Lo mismo sucede con Sí Creo de Carlos Espá.

“El imperio de la ley debe traducirse en la efectiva protección de las mujeres contra la discriminación y la violencia intrafamiliar y extrafamiliar las cuales constituyen execrables atentados contra su dignidad, bienestar, seguridad, posibilidades de educación y desarrollo personal”, menciona Espá en su plan de gobierno sin profundizar ni establecer una iniciativa.

Frente de la Esperanza 2021 de Fernando Olivera tampoco menciona ninguna propuesta para combatir la violencia contra la mujer. Sin embargo, al final de su plan de gobierno presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hace una precisión.

“Este plan será ampliado con programas especiales para la juventud, tercera edad, cesantes, jubilados, mujer, familia, transportistas, entre otros”, indicó.

El partido Fe en el Perú tampoco tiene ninguna propuesta para combatir este flagelo.

Cabe recordar que su candidato presidencial, Álvaro Paz de la Barra, fue protagonista de un caso de agresión familiar en 2021.

En ese momento, el Poder Judicial le otorgó medidas de protección a su esposa.

El Partido de los de los Trabajadores y Emprendedores tampoco tiene propuestas para combatir la violencia hacia la mujer.

Precisamente, su candidato presidencial, Napoleón Becerra, fue denunciado el 2025 por presuntamente haber agredido sexualmente a una de sus acompañantes en un evento proselitista en Piura.

Mientras que el Partido Patriótico del Perú de Herbert Caller tampoco tiene una propuesta clara para combatir ese flagelo.

En su plan de gobierno, mencionan la necesidad de instaurar “una justa y democrática república” para “proteger a las personas y a las mujeres víctimas del repudiable feminicidio”. Sin embargo, a pesar de dar a conocer cifras, no concreta una propuesta.

César Acuña no tiene propuestas para combatir la violencia contra la mujer. (Foto: Andina)

SEIS MÁS

El partido Renovación Popular de Rafael López Aliaga menciona que trabajará para que existen oportunidades iguales entre hombres y mujeres. Sin embargo, no plantea propuestas para luchar contra la violencia hacia la mujer.

Algo similar ocurre con Podemos de José Luna Gálvez, partido que plantea la creación del Ministerio de la Familia, Mujer y Poblaciones Vulnerables.

“Las políticas sociales necesitan coherencia y mirada integral. Este ministerio concentrará la rectoría de las políticas dirigidas a la familia y a poblaciones vulnerables”, señala en su plan.

La alianza Unidad Nacional hace alusión al feminicidio, pero lo coloca junto a delitos como extorsión y otros.

Por ese motivo, la agrupación del candidato Roberto Chiabra habla de inteligencia policial para combatir la delincuencia, en general.

Incluso, cuando recomiendan cruzar información del Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer, lo hace como parte de una reforma de justicia, más no tienen ideas puntuales sobre la violencia contra la mujer.

El partido Podemos de José Luna Gálvez tampoco tiene propuestas claras para combatir la violencia contra la mujer. (Foto: Andina)

El partido Progresemos de Paul Jaimes Blanco se refiere a la violencia en general, programas educativos y salud mental, dentro de un capítulo de su plan denominado “vida digna”.

Un Camino Diferente de Rosario Fernández presentó un plan de 30 páginas, en el documento, propone hacer casas de protección a las mujeres desamparadas de todas las edades, en situaciones de vulnerabilidad y riesgo por abusos.

La iniciativa forma parte del acápite de desarrollo del capital humano, pero no existen propuestas de prevención de la violencia contra la mujer.

Finalmente está Cooperación Popular de Yonhy Lescano que menciona como indicador “que hay un porcentaje de mujeres agredidas por violencia”.

En la meta sobre el tema, propone la creación de empleos nuevos.

Cabe recordar que en 2019, el excongresista Lescano fue denunciado por acoso sexual.

Aunque la Fiscalía en delitos de violencia contra la mujer archivaría la queja ocho días después de la denuncia, porque consideró que los mensajes enviados no tenían connotación sexual.

Años más tarde llevaría el caso al Poder Judicial para que la periodista que lo denunció sea sentenciada. Sin embargo, el juez Jonathan Pacherrez concluyó que no existió difamación.

Álvaro Paz de la Barra, fue protagonista de un caso de agresión familiar en 2021. (Foto: Composición diario Correo)

SI TIENEN

País para Todos plantea entre varios puntos, implementar en un 30% los juzgados mixtos y fiscalías en poblaciones lejanas; Fuerza Popular propone fortalecer a las familias mediante la promoción de una crianza positiva con foco en la prevención de violencia contra los niños y adolescentes, incluida la violencia sexual; Perú Primero propone la prevención mediante refugios, unidades móviles, teleatención y rutas únicas de atención y Ahora Nación impulsará acciones de prevención desde la educación, orientadas a erradicar patrones culturales de violencia, discriminación y desigualdad.

Somos Perú, Venceremos, Salvemos al Perú, PRIN, Primero la Gente, Perú Moderno, Perú Libre, Perú Acción, Partido Unido Perú, Partido Morado, Apra, Libertad Popular, también incluyen propuestas para combatir la violencia contra la mujer.

A ellos se le suman Juntos por el Perú, Integridad Democrática, Fuerza y Libertad, Partido Demócrata Verde, Partido del Buen Gobierno, Avanza País, Partido Patriótico del Perú y el Partido Democrático Federal.

El partido País para Todos de Carlos Álvarez sí tiene propuestas para combatir la violencia contra la mujer. Foto: Andina.

REALIDAD

Las cifras de violencia contra la mujer no han variado.

El cierre del 2025 dejó un resultado alarmante con relación a los casos de violación sexual, porque se reportaron 12,326 denuncias.

Estos son los casos que llegan a los Centro de Emergencia Mujer (CEM), pues existe un grupo que no denuncia o hace consultas sobre estos casos mediante la línea 100.

Sobre el rango de edad, se registraron 167 casos de violación sexual contra niñas entre 0 y 5 años; 909 entre 6 y 11 años; así como 6692 denuncias contra adolescentes entre 12 a 17 años.

Después de los desconocidos, el vínculo que tienen las víctimas con los agresores es el siguiente: vecino, padrastro, tío, primo, padre, enamorado, exenamorado, compañero de estudio, docente, otro familiar, cuñado, entre otros.