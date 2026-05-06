La Fiscalía Superior Mixta Descentralizada de Nasca a cargo de la fiscal superior Mithsy Corrales Carpio, logró que se confirme la sentencia condenatoria contra cuatro ciudadanos extranjeros integrantes de una peligrosa banda criminal dedicada al tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas en el distrito de Marcona. Serían “Los hijos de Dios - injertos de Marcona”

Múltiples delitos

El caso impulsado en primera instancia por la Fiscal Provincial de Vista Alegre, Dra. Fiorella Huamaní Rupay, y sostenido en segunda instancia por el Dr. Allen Mario Ontaneda Vallejos, fiscal adjunto superior, culminó con la ratificación de severas penas privativas de la libertad.

La Sala de Apelaciones de Nasca confirmó las siguientes penas tras acreditarse la responsabilidad de los imputados en los delitos de banda criminal, tráfico ilícito de drogas y tenencia de armas y explosivos.

Ender Josué León Mireles, Jesús Daniel León Pantoja y Pedro Luis Hernández Mujica, fueron sentenciados a 22 años y un mes de pena privativa de libertad efectiva. Mientras que Elvis Rafael Cardoza Manzanilla fue sentenciado a 21 años, seis meses y quince días de prisión.

La intervención policial se produjo el 6 de agosto de 2024, cuando los acusados fueron detectados circulando de manera sospechosa en una mototaxi en sentido contrario por la av. Andrés Avelino Cáceres, frente a la municipalidad de Marcona. Durante el registro, las autoridades hallaron 1 granada tipo piña con anillo de seguridad en el vehículo y 3 pistolas abastecidas con municiones en poder de los detenidos.

Asimismo encontraron “ketes” de pasta básica de cocaína (PBC) en la unidad móvil, así como 61 bolsas de alcaloide de cocaína, ketamina y clorhidrato de cocaína en una vivienda del A. H. “Rutas del Sol”.

En los celulares incautados se hallaron videos de asesinatos, audios donde planeaban “hacer la chamba” (matar gente en Nasca) y un croquis de la comisaría local, lo que evidenciaba actos de reglaje y sicariato.

Además de la cárcel, los sentenciados deberán pagar reparaciones civiles solidarias que ascienden a S/. 12,000.00 soles por el delito de tráfico ilícito de drogas y montos adicionales por los otros delitos cometidos. Asimismo, se dictó su inhabilitación definitiva para portar armas de fuego.

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