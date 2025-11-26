En un operativo realizado la madrugada del lunes 24 de noviembre, efectivos de la comisaría de Marcona lograron la detención en flagrancia de dos sujetos señalados como integrantes de la banda criminal “Los Sapitos de Marcona”.

Detención policial

Los intervenidos fueron identificados como Eduardo Luis Enrique Ibarra de 26 años y Luis Elmer Acuache Palomino (25), quienes se desplazaban a bordo de una mototaxi azul al momento de ser intervenidos por las autoridades.

La agraviada, quien denunció el hecho, reconoció plenamente a ambos detenidos como los individuos que habrían ingresado a su vivienda portando un arma blanca. De acuerdo con su declaración, los sujetos la intimidaron y lograron sustraer S/ 1,300, monto que guardaba en su domicilio.

Los intervenidos vienen siendo investigados por los delitos de robo agravado, tipificado como delito contra el patrimonio, además de la presunta comisión de un delito contra la libertad durante el asalto. Ambos fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes y determinar su participación en el hecho denunciado.

La Policía Nacional informó que se evalúa también la posible vinculación de los detenidos con otros casos delictivos ocurridos recientemente en la zona. Las investigaciones continúan con el objetivo de identificar a otros posibles integrantes de la banda “Los Sapitos de Marcona”.

VIDEO RECOMENDADO