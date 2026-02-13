La moción de censura contra el presidente José Jerí enfrenta un doble obstáculo tras un masivo error técnico en las firmas presentadas y la falta de un espacio adecuado para realizar el debate. El titular del Congreso, Fernando Rospigliosi reveló que de las 81 rúbricas presentadas para convocar al pleno extraordinario, únicamente 29 superaron la validación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Además, fue enfático al señalar que no puede establecer una fecha concreta para la sesión debido a que el hemiciclo se encuentra en remodelación y los espacios alternativos requieren implementación técnica.

Error en la validación de firmas

Durante una entrevista en RPP, Rospigliosi Capurro informó que 52 firmas no pasaron el filtro técnico del sistema de Reniec. El titular del Parlamento descartó cualquier responsabilidad de la Mesa Directiva en este fallo y la atribuyó directamente a los congresistas que promovieron la iniciativa.

“No es problema de corregirlo de parte de la Mesa Directiva, es problema de que los congresistas tienen que hacer las cosas adecuadamente”, afirmó el presidente del Congreso.

El congresista de Fuerza Popular explicó que el error fue detectado de manera inmediata cuando la moción fue procesada a través del programa informático de Reniec, y que la bancada de Renovación Popular (responsable de impulsar la iniciativa) fue notificada sin demora para que proceda con la corrección.

“Inmediatamente que presentaron la moción y que fue pasada por el programa, que es un programa de Reniec, y que se detectó esto, inmediatamente, se le avisó a los de la bancada de Renovación Popular, que son los autores o los promotores de esta moción, para que lo subsanen. O sea, no nos quedamos callados para esperar un tiempo y que ellos no se den cuenta”, sostuvo.

Rospigliosi calificó la situación como un “error subsanable” provocado por el apresuramiento de los congresistas en sus procedimientos.

“El asunto es que, a veces, por apresuramiento, por hacer las cosas más rápidas, se comete un error y ese error encadena a todos los demás, pero es un error subsanable”, agregó.

Hemiciclo en obras complica convocatoria

Más allá del problema de las firmas, el titular del Congreso reveló que la remodelación del hemiciclo impide realizar la sesión con normalidad y obliga a evaluar alternativas que demandan tiempo de implementación. En ese sentido, Rospigliosi indicó que no es posible definir una fecha para desarrollar la sesión extraordinaria tras subsanarse las firmas

“Eso tendría que conversarlo con el Oficial Mayor y ver cómo van los avances [de obra en el Hemiciclo] Tengo que ver los asuntos técnicos. No es tan sencillo. Si tuviéramos el Hemiciclo funcionando, sería inmediatamente, pero no tenemos el Hemiciclo”, sostuvo.

Estado actual del Hemiciclo del Congreso impediría convocatoria para pleno extraordinario. Foto: Jonathan Castro.

Votación manual en locales alternativos

El presidente del Congreso explicó que utilizar espacios alternativos implica renunciar al sistema de votación digital y optar por métodos manuales que ralentizan el proceso parlamentario.

“No sé, pues [cuándo se convocaría]. Primero, tengo que recibirlo [la moción], pero, te digo, es en términos inmediatos, en el curso de pocos días, porque en cualquiera de los locales alternativos no vamos a tener un sistema de voto digital, donde tú marcas tu asistencia apretando un botón y en tres minutos ya tienes la asistencia, y marcas tu voto y en tres o cuatro minutos tienes la votación”, indicó.

Finalmente detalló que los espacios alternativos requieren la instalación de sistemas de micrófonos y cámaras, además de implementar un mecanismo de votación presencial uno por uno que demanda mayor tiempo.

“Va a tener que ser votación uno por uno, hay que instalar un sistema de micros, hay que instalar un sistema de cámaras, pero eso lleva un día, dos días, no sé, poco tiempo”, señaló.