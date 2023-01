El pleno del Congreso aprobó, por mayoría, la moción que rechaza las expresiones públicas y declara persona non grata a Evo Morales Ayma, expresidente de Bolivia, que fue presentada por la presidenta de Comisiones de Relaciones Exteriores, María del Carmen Alva, propuesta que fue respaldada por su grupo legislativo el pasado 9 de enero. Fueron 74 votos a favor.

MIRA ESTO: Cancillería tilda de irrespetuosas las declaraciones del presidente de Chile contra Dina Boluarte

“Declarar persona non grata al señor Evo Morales Ayma en el territorio nacional, por sus constantes incitaciones en la política nacional, las mismas que buscan desequilibrar el orden interno del país, en especial la zona sur del Perú”, se indica en la moción.

Asimismo, señala que se debe rechazar de forma contundente a las constantes “declaraciones públicas de intromisión indebida” en los asuntos que son de la jurisdicción interna del Perú por parte del expresidente boliviano.

“Exhortar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior a que eleven la presente Moción de Orden del Día a la embajada de Bolivia en Perú para conocimiento y fines pertinentes”, se acota.

Durante la sustentación, la expresidenta del Legislativo recordó que Morales señaló que: “lo que está viviendo el Perú, no es una simple reivindicación cierre del Congreso, nuevas elecciones, no! Ésta es una insurrección del pueblo peruano contra ese estado colonial” y que “una insurrección no se resuelve con una reforma a la constitución (...) se resuelve con la refundación de ese país”.

“Está claro que estas expresiones constituyen una vulneración abierta a los derechos protegidos de libertad de pensamiento y expresión contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos; que establece la prohibición de toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia”, indicó Alva.

También dijo que -el pasado 10 de enero- Armando García Chunga, jefe de la Superintendencia Nacional de Migraciones, sostuvo que, en aplicación del artículo 48 de la Ley de Migraciones, se dispuso el impedimento de ingreso al país a través de todos los puestos de control migratorio de Morales y ocho ciudadanos bolivianos, “por efectuar actividades de índole política proselitista”, que representaba una situación de peligro y/o amenaza para la seguridad nacional, el orden público, el orden interno de nuestro país.

Durante el debate, el parlamentario Flavio Cruz, vocero de la bancada de Perú Libre, señaló que dicha moción no es una de las prioridades que debe tener el Congreso, sino las demandas del pueblo que es la salida del gobierno de Dina Boluarte. “(Ella) está utilizando a su oficialismo en el Parlamento porque se está declarando persona no grata (a Evo), esto no será otra cosa que una condecoración para él”, alegó.