El Consejo Directivo del Congreso reprogramó el debate y votación, en el Pleno, del informe final de la denuncia constitucional presentada contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, acusada por la contratación presuntamente indebida de un novio cuando ejercía como ministra de Cultura.

El Pleno abordará el caso el próximo miércoles 1 de octubre.

A Chávez Chino se le imputa la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo (artículo 399 del Código Penal) y tráfico de influencias agravado (artículo 400 del Código Penal).

Habría incurrido en la contratación indebida del ciudadano Antonio Sotelo Calderón, con quien habría tenido una relación sentimental cuando era ministra de Cultura.

En la misma fecha, 1 de octubre, el Pleno debatirá los informes finales de la Subcomisión de Acusaciones Constitucional respecto de el exministro de Trabajo, Luis Adrianzén Ojeda; y el juez supremo Jorge Salas Arenas.

Las denuncias fueron interpuestas por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas.

La acusación contra Chávez es en su condición de ministra y congresista.