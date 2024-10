La Policía Nacional del Perú reiteró este sábado 9 de octubre su apoyo al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, después de que el Poder Judicial ordenó la liberación del ciudadano peruano Iván Quispe Palomino, presentado, erróneamente, días antes por el funcionario como el “número dos” de Sendero Luminoso (SL).

A través de un comunicado, la PNP señaló que “las requisitorias vigentes dispuestas por el Poder Judicial estaban vinculadas al nombre de Iván Quispe Palomino”. Sin embargo, en su resolución, el Poder Judicial subrayó que la Policía cometió omisiones al momento de la identificación.

La Policía Nacional justificó la captura de Iván Quispe Palomino, a quien el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, aseguró que se trata del “mando 2″ de SL.

Como se recuerda, Iván Quispe Palomino fue detenido en el distrito de San Juan de Lurigancho el pasado miércoles, durante un operativo de control de identidad en una estación del Metro de Lima.

Según la Policía Nacional si bien Quispe Palomino no es el buscado por la justicia, Víctor Quispe Palomino, alias camarada Iván o José, sí es la persona que fue detenida en 1996 por “confesar ser el enlace” entre Lima, Huallaga y Ayacucho con el entonces Comité Central de Sendero Luminoso a cargo de Oscar Ramírez Durand, alias Feliciano.

El Poder Judicial determinó que se trata “de una persona distinta al requisitoriado Demetrio Víctor Quispe Palomino quien tiene los alias de ‘José’ o ‘Iván’ o ‘Martín’ o ‘Juvenal’ o ‘Darío’ o ‘Ernesto’”.

Cabe precisar, que tras salir en libertad y abrazarse con sus familiares , el ciudadano liberado declaró a la prensa que con liberación “ha terminado el show” y cree que “los verdaderos actores deberían retractarse públicamente” de la acusación que hicieron en su contra.

Su detención fue resaltada días atrás por autoridades del Gobierno como el premier Gustavo Adrianzén, y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quienes incidieron que se trataba del “número dos” de Sendero Luminoso.

No obstante, especialistas en la problemática del terrorismo en Perú y los medios de comunicación informaron que Quispe Palomino no tenía ninguna orden de captura y no militaba en la agrupación subversiva.

Tras esto, el ministro Juan José Santiváñez dejó de aparecer ante los medios y el primer ministro defendió la versión de las autoridades de que sí contaba con requisitorias.

Iván Quispe Palomino indicó que ha pasado “días difíciles” y ha conversado con su abogado, Marco Huamaní, para presentar una querella contra las autoridades del Gobierno que lo sometieron a un “maltrato sicológico”.

#PNPInforma📢| Comunicado n. ° 008-2024, dirigido a la opinión pública. pic.twitter.com/Q0tonI3QkF — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 19, 2024