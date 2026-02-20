El congresista y candidato presidencial José Luna Gálvez salió al frente para aclarar la postura de Podemos Perú en la elección del nuevo jefe de Estado. Duante una entrevista con Exitosa, confirmó que su bancada no actuó en bloque durante la votación por José María Balcázar.
Luna explicó que el rechazo previo a María del Carmen Alva fue una decisión exclusivamente individual. El partido nunca convocó a una reunión para acordar una posición conjunta.
“Lo hice en forma personal, yo no iba a votar por María del Carmen porque no hay mayoría ahí, porque no proponen a Echaíz, a otro personaje, había cantidad de personas”, señaló en primera instancia.
Ante la ausencia de un candidato propio, la bancada optó por no imponer criterios. Cada legislador tuvo plena autonomía para emitir su voto según su criterio.
“Nosotros dejamos en libertad, nunca hemos tenido una reunión, dejamos en libertad de consciencia porque no teníamos candidato. [Pero todos votaron por Balcázar] No creo que todos, algunos han votado y otros no. [Pero tú si votaste por Balcázar] No, yo no he votado por María del Carmen”, expresó.
Luna rechazó haber sostenido conversaciones con Balcázar para garantizarle votos. Sin embargo, sí reconoció que fue Alva quien se acercó al grupo parlamentario en busca de respaldo.
“Pero la bancada no quiere votar, la bancada está dividida. Ya habíamos acordado nosotros dejar a libertad de consciencia a cada uno para que vote y también habíamos acordado que nosotros no vamos a participar, no hemos participado en cuatro años de gobierno, no vamos a participar en nada”, aseguró.
El legislador también descartó que existan pactos con el nuevo Ejecutivo por cuotas de poder o carteras ministeriales. Tildó esos señalamientos de maniobra política para favorecer la imagen de la derecha.
“Esas son las bancadas que ya el pueblo conoce y que han conversado y han mantenido a Dina”, afirmó.
Para cerrar, Luna instó a Balcázar a enfocarse en los principales problemas del país durante su corto período de gobierno. Consideró que en apenas 45 días no habrá tiempo ni capacidad para mayores transformaciones.