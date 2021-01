El vocero de la bancada Podemos Perú, Arón Espinoza, aseguró que en la primera semana de febrero presentará una moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso, actualmente presidida por Mirtha Vásquez (Frente Amplio).

“[¿Van a presentar una censura contra la Mesa Directiva?] Por supuesto. Ya lo dijo la congresista Cecilia García. Yo estoy manifestándolo y ahora como vocero de Podemos Perú, estamos analizando al reinicio de las labores congresales que es la primera semana de febrero, vamos a presentar con argumentos sólidos una moción de censura”, dijo esta mañana en declaraciones a Exitosa.

Espinoza respaldó así las declaraciones que hizo Cecilia García la semana pasada, quien dijo en el Parlamento que iba a promover una censura contra la Mesa Directiva al cuestionar el accionar de Mirtha Vásquez.

“Voy a promover la censura de su mesa porque sueño con un presidente que respete a sus demás colegas y no crea que tiene más poder sobre los demás”, dijo la legisladora durante una intervención en la Comisión Permanente.

El portavoz de Podemos Perú aseguró que hay “varios argumentos” con los cuales sustentarán la moción de censura, y también criticó a Vásquez de quien dijo que presentará una denuncia en la Comisión de Ética.

“[¿Cuáles serán los argumentos?] Hay varios. Lo que ha mencionado la congresista Cecilia García y hay otro argumento por el cual voy a denunciar (a Mirtha Vásquez) en la Comisión de Ética porque me llamó falsificador de firmas. Dijo que había falsificado firmas de dos voceros de dos bancadas que no habían reconocido un oficio que yo había presentado”, aseguró.

“Una persona que no representa a los congresista y vulnera todo tipo de neutralidad y no defiende el foro parlamentario no me representa. Ella votó en abstención en la ley de la ONP, ¿cómo va a defender una ley con la que estuvo en contra?”, concluyó.

