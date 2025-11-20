El Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio rechazó excarcelar a Daniel Urresti, condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y tentativa de asesinato contra Eduardo Rojas. El exministro pedía que se aplicara la Ley 32107 en el proceso en su contra.

La norma prescribe los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que hayan sido cometidos antes del 2002. Sin embargo, el juzgado recurrió al control difuso y no aplicó la denominada “Ley de Amnistía”.

El fiscal Carlos Palomino alegaba que la ley contraviene la Constitución y el derecho internacional, y que los crímenes de lesa humanidad no pueden prescribir ni favorecer impunidad. Urresti fue condenado en abril del 2023 a doce años de prisión.

Los hechos ocurrieron el 24 de noviembre de 1988 en Huanta. Urresti fue identificado como “capitán Arturo” y uno de los ejecutores del crimen.