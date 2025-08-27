La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Suprema programó para este viernes, 29 de agosto, la audiencia en la que evaluará la apelación del expresidente Martín Vizcarra en contra de los cinco meses de prisión preventiva que le impusieron.

La audiencia virtual comenzará a las 10:00 a. m. Si el recurso de apelación del exmandatario, preso en el penal Ancón II, es aprobado, este recuperará su libertad.

PRISIÓN. El último 13 de agosto, el juez Jorge Chávez Tamariz dictó la reclusión provisional para el vacado exgobernante. Aprobó que esta sea por el plazo de cinco meses, aunque el Ministerio Público solicitó seis meses.

El exmandatario enfrenta un proceso penal por el presunto delito de cohecho pasivo propio, por irregularidades en la adjudicación del Hospital de Moquegua y el proyecto Lomas de Ilo cuando Vizcarra era gobernador regional de Moquegua.

Por este caso, la Fiscalía ha solicitado 15 años de prisión.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones está formada por los jueces superiores Víctor Enríquez Sumerinde, Yeni Magallanes Rodríguez y Arturo Mosqueira Cornejo.

SE VICTIMIZA. De otro lado, Vizcarra reapareció ayer durante una audiencia judicial y denunció supuestos abusos en su contra.

“Como un objeto, me agarran, me suben a un carro y me traen a un nuevo penal”, relato sobre su traslado de Barbadillo a Ancón II. Añadió que probablemente sea reubicado en el reclusorio donde permanece.

Sin embargo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), informo que Vizcarra no será trasladado a otro ambiente del penal. También descartó que el mandatario sea víctima de abusos y que, “muy por el contrario, cuenta con seguridad permanente para salvaguardar su integridad física y/o psicológica”.