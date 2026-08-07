El Poder Judicial programó para el jueves 20 de agosto la audiencia en la que se revisará la apelación presentada por Martín Vizcarra contra la condena de 14 años de prisión impuesta en su contra. La diligencia estará a cargo de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional y se realizará de manera virtual y pública desde las 11 a. m.

La defensa del expresidente busca que el tribunal superior revise los argumentos planteados contra la sentencia emitida en primera instancia. El proceso corresponde al delito de cohecho pasivo propio y está relacionado con hechos ocurridos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

Durante la sesión, los magistrados evaluarán los cuestionamientos formulados por la defensa contra el fallo condenatorio. Con ello, la instancia superior deberá determinar si corresponde mantener la decisión, modificarla o adoptar otra medida dentro del marco del proceso de apelación.

#Importante Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional programa para el jueves 20 de agosto, a las 11:00 a. m., la audiencia de apelación de sentencia en el proceso seguido contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo y otros, por el delito de cohecho pasivo.👉https://t.co/shmYtwU1Ig pic.twitter.com/gffaW24GyK — Corte Superior Nacional (@csnjpeOficial) August 7, 2026

La condena fue dictada el 26 de noviembre de 2025 por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional. El fallo impuso 14 años de prisión efectiva a Vizcarra por hechos vinculados con los proyectos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.

El primer caso está relacionado con el proyecto de irrigación Lomas de Ilo, ejecutado durante su administración regional en Moquegua. La investigación examinó presuntos pagos indebidos vinculados con la adjudicación y ejecución de esta obra.

El segundo expediente corresponde al Hospital Regional de Moquegua, también desarrollado durante su gestión como gobernador. En este caso se analizaron pagos atribuidos a empresas constructoras y decisiones relacionadas con la contratación de obras públicas en la región.

Según la sentencia apelada, Vizcarra recibió más de S/2.3 millones en sobornos vinculados con ambos proyectos. El fallo también estableció una inhabilitación para ejercer cargos públicos y otras obligaciones económicas derivadas del proceso.

La audiencia del 20 de agosto permitirá que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional revise los argumentos de la defensa y los demás elementos relacionados con la condena. La decisión que adopte esta instancia determinará el siguiente paso en el proceso judicial contra el exmandatario.