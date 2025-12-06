El Poder Judicial dictó 9 años y 5 meses de prisión efectiva contra la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado por el delito de peculado doloso agravado. Además, le impuso el pago de 100 mil soles en reparación civil, medida que podría suspenderse si la sentencia es revisada en última instancia por terceros.

Investigación por presunta corrupción y allanamientos

La justicia peruana ha seguido de cerca a Vásquez Cuadrado, quien enfrenta acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades en contratos y adquisiciones realizadas entre 2023 y 2025. Estas acciones habrían beneficiado de manera indebida a la empresa CESOLIV Servicios Generales E.I.R.L., según la Fiscalía.

En noviembre pasado, el Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura, junto con la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor), ejecutaron un operativo denominado ‘Los Compadres de la Corrupción’, que incluyó 11 allanamientos simultáneos en Lima, Huaura-Huacho y Huarochirí. El objetivo fue recabar documentos y pruebas vinculadas al caso.

Este proceso no solo afecta a la gobernadora, sino también a otros funcionarios involucrados, complicando la situación política y legal en la región. Cabe destacar que las investigaciones también contemplan hechos que datan de la gestión de Vásquez como alcaldesa de la provincia de Huarochirí, donde se detectaron posibles irregularidades en la ejecución de obras públicas.

Respuesta oficial del Gobierno Regional de Lima

Tras los allanamientos y en el marco de las investigaciones, el Gobierno Regional de Lima emitió un comunicado reafirmando su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción. La institución aseguró haber brindado todas las facilidades para las diligencias realizadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional, destacando su colaboración para esclarecer los hechos.

El pronunciamiento también expresó confianza en el trabajo de las autoridades y llamó a la ciudadanía a mantener la calma, mientras el Gore Lima continúa con sus actividades enfocadas en la gestión pública con integridad y vocación de servicio para las nueve provincias de la región.