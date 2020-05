En segunda instancia, la Primera Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción rechazó el recurso de apelación que presentó la defensa del prófugo Hernán Costa Alva para anular el mandato de 36 meses de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de lavado de activos.

Según la resolución judicial, el tribunal declaró infundado el recurso que buscaba revertir el fallo en primera instancia - emitido por la jueza María de los Ángeles Álvarez- que negó el pedido de Costa Alva para revertir la prisión preventiva por arresto domiciliario.

¿La razón de su solicitud? El riesgo de contraer el coronavirus cuando sea recluido en un penal.

La defensa del investigado pidió al tribunal tener en cuenta que Hernán Costa Alva es un adulto mayor, “que sufre enfermedades graves e incurables, que lo colocan dentro del grupo de riesgo de contagio de COVID-19”.

Además, señaló que, de acuerdo a sendas resoluciones administrativas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, está en su derecho de solicitar la convocatoria de una audiencia para discutir la procedencia de su pedido, atendiendo a la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Pronunciamiento

Sin embargo, los jueces Ramiro Salinas Siccha, Guillermo Piscoya y Víctor Enriquez Sumerinde -quienes conforman la Primera Sala de Apelaciones- indicaron que la solicitud de Hernán Costa Alva no califica como urgente debido a que la orden de prisión preventiva en su contra no está siendo ejecutada porque el investigado no se pone a derecho desde que se le dictó dicha orden judicial, en agosto del 2018.

"En el presente caso, queda claro que el investigado Costa Alva no se encuentra privado de su libertad, pues, una vez impuesta la medida de prisión preventiva, optó por sustraerse a la acción de la justicia manteniendo su condición de no habido hasta la fecha", se lee en la resolución del tribunal superior.

También señalan que la requisitoria sobre el investigado no constituye una prioridad para que sea revisada por la sala, debido a que dicha orden "aún no puede ejecutarse dada la condición de no habido del procesado".

En este sentido, recalcaron que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso que los jueces atiendan procesos con personas que se encuentren privadas de su libertad.

Investigación

El fiscal José Domingo Pérez investiga a Hernán Costa Alva, por ser el presunto líder de una organización criminal, que habría tenido entre sus fines obtener beneficios ilícitos, a través de su intervención en los procesos judiciales de beneficios laborales o pensionarios.

Entre otros perjuicios, señaló el fiscal, se le atribuye haber perjudicado a las arcas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con un daño que asciende a los 19 millones de soles.

Por este caso, el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva para el abogado por el presunto delito de lavado de activos.