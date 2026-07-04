La Corte Superior de Justicia de Moquegua dispuso la suspensión inmediata de cualquier trámite vinculado a la promulgación y publicación de la autógrafa de ley que define la delimitación territorial entre Moquegua y Tacna. La decisión alcanza el proceso legislativo del Proyecto de Ley 11658 y se mantendrá vigente mientras se resuelve el fondo del proceso de amparo.

La medida fue adoptada tras admitirse una solicitud cautelar presentada por el procurador público del Gobierno Regional de Moquegua. El recurso cuestiona los efectos de la norma en evaluación y busca frenar su avance hasta que exista un pronunciamiento definitivo del Poder Judicial.

Alcance de la decisión judicial

El fallo judicial establece que deben suspenderse todas las acciones administrativas relacionadas con la norma, incluyendo su promulgación, refrendo y remisión al diario oficial para su publicación. Esta disposición es de cumplimiento obligatorio para la Presidencia del Consejo de Ministros y el Congreso de la República.

En caso de incumplimiento, la resolución prevé la imposición de sanciones económicas de hasta diez unidades de referencia procesal. Además, se advierte que podrían remitirse copias al Ministerio Público para las acciones correspondientes.

Postura del Gobierno Regional de Moquegua

La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, señaló que la resolución judicial respalda la posición de su jurisdicción frente al proyecto de ley. Desde su entorno, se indicó que la decisión ordena detener cualquier intento de publicación de la norma mientras continúa el proceso constitucional.

La autoridad regional sostuvo que el proceso debe resolverse en el marco del amparo presentado por su gestión. En ese sentido, reafirmó que la medida cautelar impide que la ley entre en vigencia hasta nuevo pronunciamiento.

En paralelo al proceso judicial, la gobernadora de Moquegua planteó la instalación de una mesa técnica con la participación de autoridades de Tacna. La propuesta busca que especialistas de ambas regiones evalúen el conflicto desde un enfoque técnico.

La autoridad regional también señaló su disposición a participar en espacios de diálogo convocados por el Ejecutivo. Según indicó, cualquier reunión debería priorizar el análisis técnico para alcanzar una solución al diferendo territorial.